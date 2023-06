West Nile, la Regione attiva il piano di controllo

La Regione Veneto rinnova l'impegno per contrastare la diffusione di malattie trasmesse da zecche e zanzare: in particolare la west nile, che negli scorsi anni ha creato una certa preoccupazione nella popolazione per i rischi che può comportare. La Direzione prevenzione, su input dell’assessore alla sanità Manuela Lanzarin, ha attivato una serie di iniziative e di piani per fronteggiare il fenomeno, che si presenta con l'arrivo dell'estate.

«Prevenzione, sorveglianza, tempestività, tutela dell’ambiente e comunicazione - fa presente Lanzarin - sono i punti cardine della strategia». Obiettivo della sorveglianza è proprio la malattia legata al west nile, il virus trasmesso dalle zanzare epidemiologicamente più rilevante, presente in maniera diffusa e stabile dal 2008 nel territorio regionale. Questo virus causa un'infezione che decorre in gran parte in maniera asintomatica: nel 20% dei casi si manifesta con febbre, mal di testa, dolori articolari, e in alcuni casi può comportare il coinvolgimento del sistema nervoso centrale con conseguenze anche gravi, in particolare per i soggetti anziani e fragili.

Il piano regionale rafforza la collaborazione con i Comuni, le prefetture, i consorzi di bonifica e l’Istituto zooprofilattico attraverso le attività delle aziende sanitarie. Rispetto agli anni scorsi, si prevede il rafforzamento della collaborazione interdisciplinare, una diagnosi più tempestiva grazie all'ampliamento della rete di laboratori, il potenziamenteo degli interventi larvicidi, l'intervento adulticida modulato; infine, non meno importante, il contributo dei singoli cittadini.

Proprio a proposito di quest'ultimo punto, la Regione attiva dal 16 giugno la campagna di comunicazione “Attenzione animali pericolosi", che sensibilizza sui rischi per la salute che possono derivare da una puntura di una zanzara o da un morso di una zecca. «È fondamentale l'impegno di tutti - fa appello Lanzarin -. Ciascuno può fornire il proprio contributo con alcune semplici azioni, mettendo in atto comportamenti per la protezione da punture, facendo attenzione a mantenere sicuri gli ambienti evitando la proliferazione delle zanzare, e prestando particolare attenzione in caso di escursioni in montagna e viaggi all’estero».