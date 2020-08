Spauracchio Covid, la Regione si muove: più letti in terapia intensiva e 32mila tamponi al giorno

Il nuovo Piano di salute pubblica per fronteggiare ogni eventualità di ritorno importante del Covid-19 in autunno-inverno è pronto ed è stato anche approvato dalla Giunta regionale, dopo l’avallo del proprio Comitato Scientifico. Il documento, che delinea un rafforzamento dell’organizzazione sanitaria è stato presentato dal presidente Luca Zaia, nel corso di un punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera. Il focus è sull'aumento dei posti in terapia intensiva e semi intensiva, su una capacità diagnostica di 32mila tamponi al giorno e su importanti investimenti anche per i pronto soccorso.

Gli investimenti

Gli interventi specifici riguardano sei macroaree: dipartimenti di Prevenzione per le attività di sanità pubblica; monitoraggio e contenimento dell’epidemia; capacità diagnostica delle rete dei laboratori di microbiologia anche con l’integrazione di nuovi test disponibili sul mercato; assistenza sanitaria territoriale per la presa in carico a domicilio; rete dell’emergenza-urgenza (118 e pronto soccorso); assistenza ospedaliera per i casi più gravi che richiedono il ricovero in terapia intensiva, subintensiva, e in malattie infettive; massimo utilizzo dei sistemi informativi regionali e di biosorveglianza per il monitoraggio dell’epidemia.

Più letti di terapia intensiva

Nello specifico, sul piano ospedaliero sono previsti investimenti per 81,9 milioni di euro per il potenziamento di posti letto e strutture. Nella fattispecie, saranno disponibili 840 posti letti in terapia intensiva, dei quali 559 già pevisti dalle schede di dotazione, 191 aggiuntivi e altri 90 ricavabili dalla riconversione di sale operatorie in caso di emergenza. Considerate le necessità assistenziali evidenziate nella prima fase dell'emergenza, saranno previsti 663 posti letto di pneumologia semi intensiva, di cui 382 ricavabili riconvertendoli da altre discipline: si aggiungono ai 281 già programmati dalle schede ospedaliere.

Pronto soccorso

Sono previsti anche investimenti per 16,1 milioni di euro per i pronto soccorso, mentre per quanto riguarda l’organizzazione dell’attività delle microbiologie, il Piano conferma il coordinamento operativo dei 14 laboratori veneti in capo a quello dell’ospedale di Treviso e il laboratorio dell'azienda ospedaliera di Padova come centro di riferimento regionale.

«Nei mesi scorsi - ha detto Zaia - abbiamo guardato in faccia il virus, abbiamo acquisito esperienza, conoscenza e capacità organizzativa grazie al lavoro di una squadra eccezionale. Adesso mettiamo a frutto il tutto con un Piano che non lascia nulla al caso. Avremo una diagnostica ancora più celere con una capacità giornaliera di 32mila tamponi, cui aggiungere i nuovi test rapidi e la nuova tecnica del pooling grazie alla quale si è in grado di processare più tamponi in un’unica provetta utilizzando una sola dose di reagente».