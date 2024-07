A Mirano creato un piano per aumentare la sicurezza stradale

Saranno 55 gli interventi nel territorio comunale, verranno attuati tra il 2024 e il 2025 e il costo sarà all'incirca di 950 mila euro: è pronto il piano per la sicurezza stradale a Mirano. Stamattina, 1 luglio, il programma è stato presentato dal sindaco Tiziano Baggio, dal vicesindaco Giovanna Boldrin e dall'assessore allo Sviluppo della mobilità a impatto zero, Elena Spolaore.

Un piano basato sul contesto urbano, che risponde alle necessità del territorio secondo una pianificazione puntuale, arrivato dopo l’analisi sui sinistri stradali rilevati dalla polizia locale dell’Unione dei Comuni del Miranese dal 2018 a maggio 2024. Dai dati emerge che le cause principali dei 457 incidenti accertati sono il mancato rispetto della segnaletica nel dare la precedenza e l'alta velocità, indipendentemente dall’età delle persone coinvolte. La località che ha registrato il maggior numero di incidenti è via Cavin di Sala (85) seguita da via della Vittoria (42).

«Il piano è suddiviso per località e via, identifica il problema, descrive l’intervento previsto, stabilisce quando verrà realizzato. Si va da interventi medio grandi, come le due rotatorie previste in corrispondenza degli incroci tra via Wolf Ferrari e le vie Lombardini e Porara, a interventi più contenuti come l'istituzione di sensi unici, la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati davanti alle scuole di Campocroce e Zianigo, l’installazione di luci lampeggianti e del nuovo semaforo in via Miranese di fonte alla scuola Engim e molti altri», afferma il sindaco Baggio.

«È il risultato dell’unione di una serie di aspetti: sono state analizzate le soluzioni sperimentate dai professionisti di “Mirano si fa spazio”, le segnalazioni ricevute dall’ascolto dei cittadini, le rilevazioni dati della polizia locale arrivando alle competenze dei dirigenti e tecnici comunali, con un impegnativo lavoro di selezione di strade e situazioni. Un piano che ha ricevuto anche il plauso della prefettura per il metodo di lavoro: rilevata la problematica, è stata fatta un’analisi attenta e di seguito individuate le soluzioni», ha spiegato il vicesindaco Boldrin con delega ai Lavori pubblici e Viabilità. «Siamo arrivati a costruirne due di piani della Mobilità, uno per il quartiere Aldo Moro-via Gramsci e l'altro per Zianigo, che prevedono soluzioni per la sicurezza stradale, la mobilità attiva e la riqualificazione degli spazi pubblici d’incontro», ha spiegato Spolaore.

«Faccio comunque un appello: i numeri dicono che c'è la necessità di comportamenti corretti e del rispetto delle regole, che rimangono fondamentali per salvare vite. Sulle strade e sui marciapiedi convivono auto, bus, camion, bici e pedoni e tutti devono prestare lo stesso livello di attenzione, ma il rispetto dei limiti di velocità mitiga moltissimo le conseguenze che gli incidenti possono avere sulle persone», conclude il sindaco.

Il piano è pubblicato nel sito comunale (https://mirano-api.municipiumapp.it/s3/4099/allegati/varie-2024/paino-interventi.pdf ), sul notiziario “Vivi Mirano” (https://mirano-api.municipiumapp.it/s3/4099/allegati/varie-2024/vivi-mirano_giugno-2024.pdf ) e nella pagina Facebook istituzionale (https://www.facebook.com/ComunediMirano).