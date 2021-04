Serra con 30 piante di marijuana in casa, due denunciati

Una vera e propria serra completa di impianto di ventilazione, riscaldamento con pareti rifrangenti e illuminazione in cui erano coltivate 30 piante di marijuana di altezza attorno ai 10 centimetri. E, poi, terriccio e fertilizzante, nonché vasi vuoti pronti per alloggiare altre piantine, buste e cellophane. Un vero e proprio orto botanico illegale e lontano da occhi indiscreti, dotato di tutta l’attrezzatura necessaria per far crescere le piante in maniera rigogliosa: dai vari prodotti a un macchinario dedicato a mantenere il controllo dell’umidità e della temperatura.

E' quanto hanno trovato i carabinieri di Mira all'interno di un'abitazione di Oriago, insieme a un etto di marijuana già essiccata e alcuni grammi di hashish, durante un blitz sabato sera. Il padrone di casa, D.R.A., 44 anni, è stato denunciato insieme al complice, K.A., 24 anni. I militari hanno posto sotto sequestro tutto il materiale e denunciato il sospettato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre per il proprietario formalmente convivente è scattata l’accusa di favoreggiamento.