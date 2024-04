Piazza San Marco si prepara all'arrivo del Papa, "smontate" anche Las Meninas

Fervono i preparativi per l'arrivo del Papa a Venezia e in particolare per la messa in piazza San Marco, ormai completamente transennata e dominata dal maxi palco allestito per l'evento. "Rimanere nell'amore di Cristo" recita la scritta ai lati del palco. Sono agli sgoccioli gli ultimi lavori di allestimento del palco in piazza San Marco, sia del ponte galleggiante che permetterà al pontefice di raggiungere l'area marciana da Punta della Dogana. Schermi e altoparlanti sono stati posizionati ai diversi lati della piazza. In piazzetta San Marco si nota il temporaneo disallestimento delle "Meninas", le sculture di Manolo Valdés qui esposte dalla fine di marzo e che resteranno fino al 15 giugno: per la visita del Papa ne è rimasta una su 13, la più grande. Le altre saranno ricollocate tra pochi giorni.

Il programma della giornata prevede l'arrivo in città alle 8 circa, con una prima tappa al Padiglione del Vaticano della Biennale, nel carcere femminile della Giudecca; poi il trasferimento al campo della Salute, per un incontro con i giovani delle parrocchie, e infine la celebrazione della Messa in piazza San Marco, dal palco posizionato sul lato del museo Correr. Qui sono attesi circa 10mila partecipanti. Tutto si concluderà attorno alle 14.

Viabilità, varchi e divieti

Per l'occasione sarà in vigore un’ordinanza che dispone specifiche misure a tutela della viabilità, che sarà anche un test per la città data la concomitante applicazione del "contributo d'accesso", con varchi e controlli in stazione e a piazzale Roma. A partire dalle ore 5 e fino alle 14 di domenica 28 aprile, è vietato: l'accesso in campo della Salute e punta della Dogana da calle S. Gregorio, rio terà dei Catecumeni, calle dello Squero e fondamenta de la Dogana a la Salute; l'accesso in piazza San Marco, piazzetta San Marco, piazzetta dei Leoncini fino a Ramo che va in Canonica, Marzaria de l’Orologio, calle del Selvadego, Bocca de Piazza, calle larga dell’Ascension, calle 2^ de l’Ascension, riva degli Schiavoni tra calle de le Razze e piazzetta San Marco, Giardini Reali fino al ponte dell’Accademia dei Pittori e F.ta del Fonteghetto.

L'accesso sarà consentito esclusivamente attraverso i varchi alle persone che si sono precedentemente accreditate e solamente per le zone e i settori indicati nel titolo di accesso. Negli stessi orari, saranno inoltre sospese: tutte le attività di commercio su area pubblica, di pittore e di fotografo ambulante che insistono in piazza e piazzetta San Marco, Molo, riva degli Schiavoni fino al ponte del Vin, Giardini ex Reali e fondamenta del Fonteghetto; i plateatici presenti in piazza e piazzetta San Marco, piazzetta dei Leoncini, calle de la Canonica, Molo e calle de le Razze. Gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi presenti all’interno dell’area interdetta non potranno iniziare l’attività prima delle 14. I soli pubblici esercizi presenti in piazza e piazzetta San Marco sono autorizzati a rimanere aperti esclusivamente per le persone accreditate all'evento.