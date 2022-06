Fra 80 anni Piazza San Marco sarà perennemente allagata senza Mose

Entro il 2100 il livello medio del mare a Venezia potrebbe salire di 72 centimetri: ciò significa che piazza San Marco potrebbe essere quasi perennemente allagata in assenza del Mose. Le paratie dovranno dunque alzarsi sempre più spesso, anche per proteggere la laguna, dove gli scenari sono ancora più foschi: l'isola di Sant'Erasmo, per esempio, rischia di essere completamente sommersa. Lo indicano i risultati del progetto europeo Savemedcoasts-2, presentati presso la sala conferenze dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) che coordina il consorzio di ricerca.

Secondo i calcoli degli esperti, nello scenario climatico più favorevole, entro il 2100 l’aumento del livello medio del mare a Venezia potrebbe raggiungere i 45 centimetri. Nello scenario più pessimistico, invece, potrà salire fino a 84 centimetri rispetto a quello del 2005. «Tutta la laguna è a rischio - spiega Marco Anzidei, ricercatore dell’Ingv e coordinatore del progetto - anche se l'isola di Venezia potrà subire effetti leggermente inferiori per via della sua minore subsidenza, con un abbassamento del suolo che è in media pari a circa 1,5 millimetri all'anno. Grazie ai dati satellitari - ha concluso - siamo riusciti a misurare la velocità di subsidenza con una precisione millimetrica, stimando l'innalzamento dei mari nei diversi scenari climatici dell'Ipcc».