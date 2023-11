Prendeva a pugni i passanti senza motivo, fermato

Sceglieva le sue vittime, le pedinava e poi, all'improvviso, le colpiva con pugni alla schiena o al volto. Senza alcun motivo. La polizia ha rintracciato il giovane cittadino moldavo sospettato di essere l’autore di violente aggressioni ai danni di ignari passanti, avvenute nell’ultimo anno e mezzo nel centro storico della città lagunare.

Gli agenti del commissariato San Marco hanno eseguito nei suoi confronti un'ordinanza che dispone la libertà vigilata, con ricovero in una comunità residenziale protetta. Gli episodi di violenza sarebbero iniziati a maggio 2022, quando il ragazzo, già gravato da diversi pregiudizi di polizia, si sarebbe reso responsabile di atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti di vittime ignare. In particolare, recentemente in due diverse occasioni avrebbe pedinato le vittime nei pressi della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia o in prossimità del ponte della Costituzione per poi sferrare loro, senza motivo, alcuni pugni. Subito dopo si sarebbe dileguato. Dal 22 settembre scorso era stato volontariamente ricoverato presso il reparto di igiene mentale dell’ospedale dell’Angelo di Mestre e mercoledì scorso, in esecuzione del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, è stato prelevato dagli agenti per essere portato in una comunità protetta.