Pier Domenico Solano è il nuovo primario della Pediatria di Portogruaro

Il 16 ottobre prenderà servizio il nuovo direttore della Pediatria dell'ospedale di Portogruaro. Si tratta del dottor Pier Domenico Solano, 61 anni, residente a Mantova e attualmente impegnato nello stesso ospedale cittadino. Espletate le procedure concorsuali, il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza, in questi giorni ha formalizzato l'incarico e ha incontrato il neo primario per la sottoscrizione del contratto.

Chi è il dottor Pier Domenico Solano

Sposato, due figli, appassionato di tennis e di ciclismo, il dottor Solano si è laureato in Medicina e Chirurgia all'università di Verona dove si è specializzato in Pediatria e in patologia neonatale. Sul fronte professionale ha lavorato nella Neonatologia all'ospedale di Mantova, nella terapia intensiva neonatale al policlinico di Verona e attualmente nella Pediatria di Mantova dove si occupa dell'ambulatorio di ecografia in età pediatrica neonatale. Al policlinico di Verona si era invece dedicato al trasporto del neonato critico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«L'ospedale di Portogruaro da qualche anno è oggetto di grandi investimenti. - spiega Bramezza - Investimenti strutturali, quindi il rinnovo di reparti, di ambulatori, di aree di degenza, per dare più comfort sia all’utenza ma anche per agevolare il lavoro del personale ospedaliero. Sono stati fatti investimenti in attrezzature che stanno portando verso il completo rinnovo delle apparecchiature elettromedicali in uso in questo presidio, abbiamo portato qui novità di rilievo nazionale come l'attivazione della chirurgia robotica che sta procedendo a pieno regime con l’ottimo lavoro dei nostri chirurghi».