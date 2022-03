La pioggia dà sollievo ai campi. Ma servono interventi strutturali

Finalmente, dopo 111 giorni senza precipitazioni, la pioggia di queste ore dà sollievo alle campagne. A trarne beneficio, come riferisce Coldiretti, sono le semine primaverili (mais e soia, necessari all’alimentazione degli animali) ma anche il grano seminato in autunno, così come gli ortaggi e la frutta: in totale il 30% della produzione agricola. È chiaro che, se dovesse essere un fenomeno isolato, non sarebbe sufficiente: per aiutare davvero le coltivazioni, la pioggia deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa.

Nel frattempo le campagne devono fare i conti anche con il fenomeno dell’innalzamento dei livelli del mare, che comporta l’infiltrazione di acqua salata lungo i corsi dei fiumi, rendendo inutilizzabili le risorse idriche. Uno scenario che preoccupa in particolare nelle valli di Chioggia, nelle isole della laguna e in alcune zone di Cavallino Treporti, come Lio Piccolo.

«I cambiamenti climatici, caratterizzati dall’alternarsi di precipitazioni violente a lunghi periodi di assenza di acqua, ci impongono degli interventi strutturali - spiega Andrea Colla, presidente di Coldiretti Venezia -. Per risparmiare l’acqua, aumentare la capacità di irrigazione e incrementare la disponibilità di cibo per le famiglie, abbiamo proposto un progetto di livello nazionale: la realizzazione di una rete di bacini di accumulo con basso impatto paesaggistico e diffusi sul territorio, privilegiando il completamento e il recupero di strutture già presenti». L’idea è di realizzare, senza uso di cemento, dei laghetti da impiegare come riserve di acqua da destinare ai cittadini, all’industria e all’agricoltura.