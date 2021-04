Quando riaprono le piscine dovremo seguire queste regole

Le Regioni hanno consegnato a Governo e Cts le linee guida riviste e semplificate per la riapertura in sicurezza

Ristoranti, bar, palestre, cinema e spettacoli dal vivo: arrivano le nuove linee guida per la riapertura delle attività. La bozza contiene i protocolli che saranno presentati dalle Regioni a Governo e Cts e che nelle intenzioni dei regolatori non saranno condizionati dalle fasce di rischio attribuite: in altre parole si tratta di misure che possono essere applicate anche nelle zone rosse.

Le attività quindi potranno rimanere aperte anche in scenari epidemiologici ad "alto rischio" purché associate a «screening periodico del personale non vaccinato». Di seguito le linee guida complete per il comparto della ristorazione.

Le linee guida per le piscine

Le indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e a quelle finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) ove sia consentito l’uso natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, nonché le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l’attività natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all’indice di affollamento, quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda.