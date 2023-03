Pellestrina, presentato il nuovo progetto di ciclabile. Boraso: «Opera utile ai residenti»

A Pellestrina è stato presentato il progetto definitivo della nuova pista ciclabile al palazzetto dello sport. Mercoledì erano centinaia i residenti ad ascoltare gli assessori alla Mobilità, Renato Boraso, e al Bilancio Michele Zuin. Con loro c'erano il consigliere comunale delegato per le Isole Alessandro Scarpa Marta e il presidente della Municipalità di Lido Pellestrina, Emilio Guberti. Un intervento che ha destato l'interesse di tutta Pellestrina per i cambiamenti che quest'opera comporterà sul territorio e che ha suscitato diverse polemiche.

Per l'assessore Boraso, si tratta di «un'opera utile ai residenti soprattutto per metterli in sicurezza. Accoglieremo eventuali proposte migliorative, abbiamo aperto un punto di ascolto in Municipalità con questo obbiettivo». I lavori intanto partiranno a breve. La pista ciclabile lungo la strada comunale dei Murazzi, lato mare, assicurerà la continuità del collegamento ciclabile nell’isola. Il progetto prevede la realizzazione di 9 nuovi tratti di ciclabile in un percorso che si estende, in linea d’aria, per una lunghezza di 4,7 chilometri.

«Come richiesto dai cittadini di Pellestrina è stata presentata l'opera - continua l'assessore alla Mobilità - Noi abbiamo comunque evidenziato che siamo disponibili a tutte le migliorie e modifiche in accordo con la cittadinanza. La Municipalità ha fatto un’ottima proposta, ovvero quella di aprire un punto di ascolto dove i cittadini potranno evidenziare le eventuali necessità in modo da avere un progetto totalmente condiviso. Per Pellestrina quest’opera rappresenta un’opportunità perché in questo modo verrà tolto dal centro l’attraversamento di cicloturisti che soprattutto d’estate si riversano numerosi nella località, ma sarà anche l’occasione per mettere in sicurezza i nostri concittadini».

I ciclisti ora potranno partire da Santa Maria del Mare e arrivare alla Chiesa di Ognissanti in un percorso esclusivo e in totale sicurezza, dice Boraso; l'intervento vale 2.920.000 euro finanziato con fondi React Eu che dovrà essere realizzato entro la fine del 2023. «L'obiettivo del sindaco, Luigi Brugnaro, e di tutta l’amministrazione è sempre stato quello di interconnettere il più possibile il nostro patrimonio di piste ciclabili presenti in città e questo progetto consentirà di creare un’infrastruttura funzionale tanto alla popolazione residente nelle due isole, quanto agli appassionati di quel cicloturismo che vede Venezia e il suo territorio tra le mete preferite dagli amanti delle due ruote».

«È un'opportunità e un intervento importantissimo per l’isola di Pellestrina - aggiunge Zuin - l’impegno di spesa dell’amministrazione per la viabilità che in questi anni ha finanziato numerosi percorsi ciclabili in tutto il territorio del Comune e in quello di Pellestrina ne è la conferma». Durante l’incontro sono stati spiegati nel dettaglio i principali obiettivi dell’intervento: ampliare e completare la rete ciclabile esistente nell’isola, permettendo agli utenti di percorrerla in sicurezza passando dal lato mare (est) al lato laguna (ovest), e dall’approdo del ferry-boat a nord fino alla fermata d’imbarco per Chioggia a sud; creare una infrastruttura funzionale alle necessità della popolazione e all’incremento temporaneo del traffico ciclabile soprattutto nei week end; risolvere in termini di sicurezza alcune criticità presenti nella viabilità dell’Isola; regolamentare e smistare il flusso del traffico ciclabile specialmente nei momenti di maggior afflusso.