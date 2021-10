Pista ciclopedonale di San Liberale di Marcon: cantieri in primavera

È definitivo il progetto di realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale di circa 1 chilometro lungo la strada provinciale 40 Favaro-Quarto d’Altino in località San Liberale, nel comune di Marcon. L’opera avrà un costo di 900 mila euro, finanziato in compartecipazione (450mila euro) dal Comune di Marcon e dalla Città metropolitana. Entro fine anno verrà approvato il progetto esecutivo e quindi inizierà la procedura di gara per iniziare i lavori. Il cantiere, secondo le previsioni della Città metropolitana, sarà aperto tra marzo ed aprile del 2022. Tempo per l’esecuzione dell’opera circa 4 mesi.

«Con questo intervento si aggiunge un altro tratto del percorso ciclabile che parte da Favaro e giunge a Quarto D'altino – spiega Saverio Centenaro, delegato del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro - Un'opera più volte sollecitata dai cittadini e dall'amministrazione comunale di Marcon che trova concretezza nell'obiettivo del piano strategico metropolitano che prevede di mettere in rete tutte le tratte oggi esistenti del territorio metropolitano».

«Vediamo il traguardo anche per la realizzazione di quest’opera - aggiunge Matteo Romanello, sindaco di Marcon -. Il nuovo tratto di ciclabile sarà un tassello importante per la mobilità sostenibile di Marcon. Ora che abbiamo anche i tempi e le date dell’avvio dei lavori possiamo dire di aver raggiunto un grande obiettivo».