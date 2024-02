Una ciclabile a sbalzo sul Sile legherà il centro al lido di Jesolo

Una nuova pista ciclopedonale a sbalzo sul Sile per collegare in tutta sicurezza il ponte San Giovanni e l’intersezione con via Roma Destra. Il progetto è il frutto di un accordo tra l’amministrazione jesolana e un privato per un intervento urbanistico che giovedì 29 febbraio, nel corso della seduta del Consiglio comunale, sarà sottoposto all’Aula. L’opera avrà una lunghezza di circa 430 metri e avrà un valore di oltre 1,3 milioni di euro. La realizzazione potrebbe avvenire in due fasi: la prima che si concentra dal ponte pedonale San Giovanni al ponte carraio Spano, per una lunghezza di circa 160 metri; la seconda dal ponte Spano all’inizio di via Roma Destra, per i restanti 270 metri.

La nuova ciclopedonale seguirà l’ansa del fiume Sile: i tratti pedonali a raso della strada e quello alberato di via Nazario Sauro verranno utilizzati come spazio per un nuovo marciapiede rialzato. L’allargamento, poi, sarà ottenuto realizzando una passerella a sbalzo larga circa 2 metri e mezzo, di altezza contenuta e in aderenza all’attuale muretto, il quale sarà comunque demolito e rifatto per mettere in sicurezza la sponda del fiume stesso e permettere l’ancoraggio, mediante trave a sbalzo, della nuova passerella ciclabile. Sul lato del fiume, la passerella sarà dotata di un parapetto con finitura in acciaio zincato. La pavimentazione, infine, verrà realizzata con materiale ligneo dogato, o similare pavimento in pvc dogato, con materiale riciclato. La ciclopedonale sarà illuminata da segna passo a led che consente di utilizzare il percorso anche nelle ore serali senza eccessivo inquinamento luminoso.

«È un momento molto importante per la città, il primo passo di un percorso che ci porterà a realizzare un obiettivo atteso da decenni – commenta il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. Questa pista ciclabile, oltre ad una straordinaria valenza naturalistica, consentirà di collegare finalmente in sicurezza il centro storico con il lido, garantendo la sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale degli jesolani. Ancora di più il resto dell'opera, con la pista su via Ca’ Gamba e il nuovo percorso ciclabile su via Drago Jesolo, i cui lavori partiranno nel 2025, permetterà di dare una nuova centralità a Jesolo paese come crocevia di flussi turistici. Quest’opera era uno degli obiettivi fondamentali di mandato, messo a terra con i fatti».