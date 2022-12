Ecco come sarà la nuova pista ciclabile al Tronchetto

Gli appassionati della bicicletta potranno presto andare dal centro di Mestre al Lido e a Pellestrina in totale sicurezza. La giunta comunale ha infatti approvato, su proposta dell’assessore alla Viabilità, Renato Boraso, il progetto definitivo del nuovo tratto di pista ciclabile presso l’isola del Tronchetto.

Il progetto ha l’obiettivo di collegare la passerella ciclo-pedonale del Ponte della Libertà con l’imbarco del ferry-boat al Tronchetto: «Ciò darà continuità al sistema ciclabile cittadino - commenta Boraso - che negli ultimi anni abbiamo fortemente voluto realizzare e per il quale abbiamo investito importanti risorse». L'intervento, per il quale saranno destinati 2 milioni e 360 mila euro di finanziamenti provenienti dal fondo React-EU, permetterà di realizzare una nuova pista ciclabile lunga circa 1,4 chilometri, a doppio senso di marcia e su sede propria, che andrà a recuperare l’utilizzo di strutture abbandonate da tempo.

I dettagli del progetto

Il primo tratto collegherà l’esistente passerella sul ponte della Libertà in ingresso a Venezia, percorrendo la rampa di collegamento verso la stazione marittima fino a raggiungere la rotatoria del vicino mercato ittico. Il secondo congiungerà l’isola della stazione marittima a quella del Tronchetto, attraverso il recupero e la valorizzazione del ponte vecchio, attualmente inutilizzato, ricavando un'area pedonale e di sosta attrezzata. Il terzo tratto, infine, si svilupperà dal ponte recuperato, lungo la viabilità in ingresso all’isola del Tronchetto, collegando il futuro bici-park in prossimità della fermata del People mover e di Tronchetto mercato, proseguendo poi lungo la banchina est, sul canale di Colombuola, su corsia dedicata, fino alla stazione di imbarco del ferry-boat.