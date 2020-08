Platano secolare crolla sulla linea aerea del tram a Marghera

Un platano secolare è caduto questo pomeriggio sulla linea aerea del tram in via Rizzardi a Marghera. È questo l'esito più eclatante del maltempo che oggi, 17 agosto, ha colpito tutta la provincia di Venezia, con forti raffiche di vento, pioggia abbondante e in alcuni casi anche grandine. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita.

Una ventina gli interventi dei vigili de fuoco

Ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco di Mestre, che hanno messo in sicurezza l'area e rimosso il grosso albero dal manto stradale. In tutto, nel corso del pomeriggio, sono stati circa 20 gli interventi dei pompieri per il maltempo nel territorio.