Plateatici, solo pochi giorni per chiedere il rinnovo poi si è fuori regola

Plateatici: entro il 30 giugno va presentata la richiesta di rinnovo delle concessioni. Dal primo luglio chi non sarà in regola incorrerà in sanzioni

Scadrà definitivamente il 30 giugno 2023 il termine per il rinnovo delle concessioni di occupazione suolo prive di scadenza, scadute al 31/12/2022 o in scadenza. Lo ha ribadito venerdì mattina l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, nel corso di una conferenza stampa a Ca’ Farsetti alla presenza del funzionario del settore Commercio Cristiano Quaggiato. Resta quindi una manciata di giorni ai titolari di concessioni per i plateatici su tutto il territorio comunale per regolarizzare la propria posizione. Alla scadenza del termine chi non avesse provveduto a richiedere il rinnovo delle concessioni di occupazione suolo, si troverà in una situazione abusiva e potrà essere sanzionato dalla polizia locale con il pagamento di una multa.

In caso di reiterazione della violazione si potrà rischiare la chiusura dell’attività per tre giorni e addirittura la revoca della concessione per un anno intero. «In questi mesi – ha spiegato l’assessore Costalonga - il settore sportello unico Commercio, sulla base del nuovo regolamento canone unico patrimoniale del 2021, ha dato avvio a un’importante operazione di rinnovo delle concessioni di occupazione mediante l’invio alle aziende titolari di plateatici, di oltre 1.107 comunicazioni informative. Sono state inoltre coinvolte tutte le associazioni di categoria e il termine, inizialmente previsto per fine marzo, è stato prorogato al 30 giugno 2023. Tuttavia a fronte di una campagna di informazione così massiccia – ha aggiunto l’assessore rimarcando la propria preoccupazione – solo poco più della metà degli interessati ha dato seguito alle disposizioni comunali. Non riusciamo a capire come possa essere possibile che le ditte non abbiano ancora recepito la situazione».

Al 20 di giugno sono state presentate 135 domande di concessione (necessaria quando la concessione precedente risulta particolarmente datata) e 323 Scia per un totale di 458 istanze. Nel dettaglio 368 per il Centro storico e isole, 60 per la terraferma, 30 per Lido e Pellestrina. Nei dati presentati spiccano i casi delle Municipalità di Chirignago Zelarino e Favaro Veneto con sole due richieste inviate. Anche per quanto riguarda le Scia (la pratica più semplice sufficiente nei casi di conformità ai regolamenti comunali) emerge come le istanze inviate per il centro storico e le isole (245, di cui 198 per pubblico esercizio, 30 per negozio di vicinato, 14 per attività ricettiva) siano di gran lunga superiori a quelle presentate per Lido Pellestrina (26) e Terraferma (52). Complessivamente tra le procedure di Scia l’82 per cento riguarda bar e ristoranti, il 12 per cento gli esercizi di vicinato, il 4 per cento gli alberghi.

Rispetto alle nuove domande di concessione, sul totale di 135 richieste pervenute 123 riguardano la città antica e le isole di Murano e Burano, 4 Lido e Pellestrina, 8 la terraferma. Analizzando i dati per tipologia di attività l’88 per cento riguarda i pubblici esercizi. Le concessioni di suolo per cui non sia stata presentata entro il termine del 30 giugno scia di rinnovo o istanza di concessione permanente, a partire dal 1 luglio 2023 perderanno ogni efficacia e non potrà più essere occupato legittimamente il suolo pubblico fino all’ottenimento di una nuova concessione. «Il suggerimento che ci sentiamo di dare a tutti gli interessati – ha sottolineato l’assessore - è di affrettarsi a presentare richiesta di rinnovo». Se si tratta di vecchie concessioni, l’Amministrazione dovrà verificare complessivamente la situazione sulla base di una nuova mappatura. Nel frattempo la precedente concessione continuerà ad essere valida. In caso contrario, invece, si rischia di perdere tutto con conseguente danno economico. Informazioni nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 allo 041 2747986.