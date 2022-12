Pm10, allerta arancio. Primi stop ai "pan e vin" per l'Epifania

Polveri sottili nell'aria, scatta il livello di allerta "arancio" nel Comune di Venezia, ma anche a Chioggia e San Donà di Piave. La misura entra in vigore con quattro giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 μg/m3), secondo quanto stabilito dall'accordo per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano.

Quali veicoli non possono circolare

Con l'allerta arancio sussiste il divieto di circolazione, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:

ciclomotori e motocicli Euro 0 e 1

autovetture ad uso proprio e veicoli commerciali alimentate a benzina Euro 0, 1 e 2

autovetture ad uso proprio alimentate a diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5

veicoli commerciali classificati di categoria N1, N2 e N3 alimentati a diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Il prossimo bollettino Arpav, che sarà emesso venerdì 23 dicembre, comunicherà l'eventuale conferma della disposizione, o la "retrocessione" al Verde. Intanto, il Comune di San Donà di Piave ha disposto il divieto di tutti i fuochi e i tradizionali abbruciamenti, come i "pan e vin" in previsione della prossima Epifania.