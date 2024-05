Dal Pnrr 530 mila euro per il duomo di San Donà di Piave

Il Ministero della Cultura ha ritenuto finanziabile con i fondi del PNRR (per un totale di 530.000 euro) anche l’intervento di risanamento statico del campanile del Duomo di San Donà di Piave, nell'ambito di un investimento per la sicurezza dei luoghi di culto da 129 milioni di euro totali. Lo comunica con soddisfazione il parroco don Massimo Gallina: «Questa è una tappa di un percorso iniziato già da molto tempo e che sarà definitivamente concluso con il termine delle opere di restauro conservativo dell’edificio e del suo rinforzo strutturale per meglio resistere ad eventuali sismi».



Qualche anno fa si sono verificati i primi distacchi di pezzi di cornici del campanile che hanno indotto la parrocchia di Santa Maria delle Grazie a far eseguire accertamenti più approfonditi sull’effettivo stato di conservazione del campanile, che presenta ammaloramenti alla struttura muraria, crepe e distacchi alle parti in cemento e necessita anche dell’isolamento del castello che regge le campane, in modo tale da ridurre le vibrazioni da queste trasmesse alla struttura, ricorda il parroco.

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici, allora, avvalendosi di tecnici con competenze specifiche, in collaborazione con l’Ufficio diocesano Beni Culturali e la Soprintendenza, ha elaborato un progetto di risanamento che è stato inviato al Ministero della Cultura e che è stato infine ritenuto degno di sostegno economico con i fondi del PNRR. Una particolare collaborazione, spiegano dalla parrocchia, si è creata anche con l’Amministrazione Comunale in occasione dei lavori di sistemazione delle aree circostanti il Duomo, al termine dei quali potranno iniziare quelli del risanamento del Campanile.



Il ministro Gennaro Sangiuliano, comunicando l'esito della selezione dei finanziamenti, ha dichiarato: «Questo piano di nuovi interventi, da Nord a Sud, ci permette di continuare a dare concretezza ai nostri progetti di tutela e valorizzazione. Si tratta di luoghi identitari che testimoniano cultura e storia dei territori e che richiamano turisti di ogni parte del mondo. Abbiamo il dovere non solo di metterli in sicurezza, ma di farne un'occasione di sviluppo socio-economico».