Stivale sul parapetto di Scala Contarini del Bovolo: polemica sul post della Ferragni

«Il piede te lo dovresti mettere in testa», «Scarpe sul letto e piedi sugli edifici, sarebbe questo l'esempio di educazione?», «Con gli stivali sul parapetto di un palazzo del 1400», «Sui gioielli non si posano le suole delle scarpe». Come era successo per le foto scattate agli Uffici a Firenze, gli scatti veneziani postati su Instagram da Chiara Ferragni hanno scatenato il putiferio. L'influencer da 21 milioni di follower, infatti, impegnata nel suo tour d'Italia, è stata ritratta in posa sulla rampa della Scala Contarini del Bovolo, con il tacco dello stivaletto appoggiato sul parapetto.

Nella sequenza di immagini pubblicate dalla Ferragni, anche un tavolo imbandito in cima alla Scala Contarini, con almeno dieci coperti. Anche qui, le polemiche non sono mancate. «Ma le restrizioni covid esistono solo per i comuni mortali? Chiedo per un’amica», «Troppi posti per quel tavolo. Tutti vicini vicini», «Il distanziamento sociale di almeno un metro a questo tavolo non viene rispettato», sono alcuni dei commenti che si possono leggere nel post.

Il post della Ferragni