Blitz della polizia al centro sociale Rivolta di Marghera

Stamattina presto la polizia si è presentata in forze al centro sociale Rivolta di via Fratelli Bandiera, a Marghera, per effettuare delle perquisizioni. Sono schierate dieci squadre, per un totale di circa 150 uomini in tenuta antisommossa, con il coinvolgimento della digos, delle volanti e anche della guardia di finanza. Contemporaneamente si sono radunati anche molti dei giovani che gravitano nell'ambiente del centro sociale, un centinaio circa. Per ora non si registrano disordini.

Perquisizione

Secondo il Rivolta «gli uomini in assetto antisommossa stanno bloccando l'ingresso del centro sociale» mentre si svolge la perquisizione. Sembra che l'operazione di oggi sia collegata alle indagini seguite ad una manifestazione effettuata dagli attivisti ambientalisti il 12 settembre, quando un gruppo di ragazzi fece irruzione nella raffineria Eni di Marghera, considerata simbolo del sistema produttivo che causa i cambiamenti climatici, e fece dei piccoli danni. Gli investigatori, quindi, starebbero cercando documenti o elementi utili ad accertare eventuali responsabilità in quell'episodio.

L'episodio all'Eni

L'irruzione all'Eni aveva avuto una certa eco, portando anche alla convocazione di un tavolo della prefettura con il questore, la direzione aziendale, Confindustria e i sindacati. Dall'incontro era emersa una condanna all'azione degli attivisti: «Vogliamo difendere il lavoro, la sicurezza dei dipendenti, le imprese e la tradizione manifatturiera, per questo motivo condanniamo i fatti criminosi avvenuti all'Eni»; inoltre, secondo Cgil, Cisl e Uil «grazie al buon senso e alla responsabilità dei lavoratori presenti in bioraffineria in quei convulsi momenti non si è sfiorato lo scontro e, cosa ancor più grave, un incidente che avrebbe portato danni agli impianti e al sistema ambientale».

Gli organizzatori avevano motivato l'operazione come forma di protesta contro un'azienda che rappresenta il «modello di sviluppo distruttivo che sta generando cambiamenti climatici», oltre che le «caratteristiche del sistema capitalista: diseguaglianze, distruzione dei territori, crescita anteposta alle necessità delle persone». L'iniziativa era stata svolta al termine dei quattro giorni del Venice climate camp, ospitato proprio al Rivolta.