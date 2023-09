L'attività della polizia di frontiera a Venezia: 21 arresti e 67 denunce nel corso dell'estate

Ventuno persone arrestate, 7 delle quali per falso documentale, 67 passeggeri denunciati in stato di libertà (19 per frode documentale), 180 denunce e 64 respingimenti. È questo il bilancio estivo della quotidiana attività della polizia di frontiera all'aeroporto Marco Polo di Venezia. Sotto il profilo sanzionatorio sono state erogate invece 12 sanzioni a carico dei vettori aerei, 10 delle quali per violazione del codice della navigazione.

Nello scalo aereo lagunare, terzo in Italia per importanza e per il ruolo di collegamento con altri scali internazionali, gli agenti si sono occupati di vigilanza all’interno e all’esterno dell’aeroporto, con l'obiettivo di contrastare le condotte criminose tipiche della zona di frontiera: frode documentale e immigrazione illegale, provvedendo, in caso di necessità, a dare esecuzione agli ordini di carcerazione emessi dall'autorità giudiziaria nazionale e internazionale.

In due circostanze, l'attività della polizia di frontiera ha condotto alla emissione di provvedimenti di allontanamento nei confronti di soggetti poi segnalati alla questura per la disposizione di daspo urbano.