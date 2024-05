Polizia nelle case di via Cavalieri di Vittorio Veneto

Sopralluoghi e controlli delle pattuglie della polizia della questura domenica, in via Cavalieri di Vittorio Veneto verso le 13. L'ispezione, raccontano i residenti delle vie limitrofe, sono durate a lungo. Gli agenti, ritenendo di aver trovato materiali d'interesse all'interno degli immobili disabitati al civico 24, accanto alla palazzina Ater chiusa e sigillata per evitare intrusioni abusive, hanno compiuto diversi passaggi all'ingresso dello stabile, entrando e uscendo: la loro presenza, per quasi un'ora, non poteva passare inosservata (Foto sulla pagina Fb "E robe del quartiere Piave").

Non sono state allertate altre forze di pubblica sicurezza, non era presente la Scientifica né il Suem, cosa che fa escludere la presenza di persone all'interno, tuttavia bivacchi e presenze non autorizzate all'interno d'immobili vuoti sono frequenti e i controlli continui, anche su segnalazione. Alcuni giorni fa la polizia locale ha sgomberato, rimosso giacigli, bonificato e tolto rifiuti, richiuso e sistemato diversi immobili, capannoni e giardini dove le reti erano state danneggiate in tutto il Comune. Sono i segni del passaggio di chi cerca un riparo spesso per appartarsi e consumare sostanze.

È poi l'allarme fentanyl scattato in provincia, segnalato anche dall'assessore regionale all'Istruzione Elena Donazzan al prefetto Darco Pellos, ad aver fatto alzare la guardia con un allarme specie nelle scuole, da dove arriverebbe gran parte delle denunce. Riguardo all'uso del farmaco, per tagliare l'eroina, anche la presidenza del Consiglio dei ministri da primavera ha fatto partire un piano nazionale di prevenzione con il coinvolgimento a livello locale delle istituzioni, le Usl, le forze dell'ordine, le polizie locali e i servizi sociali.

A Mestre, in area stazione, le assunzioni talvolta avvengono anche nei luoghi pubblici, per strada, sui marciapiedi, nei parchi frequentati dai bambini come piazzale Bainsizza. I residenti fotografano e segnalano sui social siringhe e fiale abbandonate accanto ai giochi dell'area verde, nel quartiere Piave, manifestando preoccupazione e disappunto. Se da un lato in questo momento lo stazionamento continuo di gruppi di spaccio per strada è meno visibile rispetto ai mesi passati e pare non generare problemi di ordine pubblico, siringhe e residui di materiale per il consumo si calpestano ovunque, lungo i marciapiedi, accanto ai cassonetti delle immondizie, appoggiati ai balconi o alle scale esterne degli immobili, negli androni di case e palazzi, in mezzo all'erba nelle aree verdi. (Foto sotto, siringa a piazzale Bainsizza, foto "E robe del quartiere Piave").