Gli agenti della polizia locale in monopattino per controllare il centro di Mestre

Fra qualche giorno quattro pattuglie in borghese presidieranno, tra le altre, Piazza Ferretto e XXVII Ottobre, Corso del Popolo, le vie Piave e Miranese e viale San Marco

Anche a Venezia la polizia locale utilizzerà i monopattini elettrici per il controllo delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali, con particolare attenzione al rispetto delle condizioni di accessibilità di attraversamenti pedonali, piste ciclabili, stalli di sosta destinati ai veicoli delle persone con disabilità.

Quattro pattuglie a bordo di monopattini

Fra qualche giorno saranno operative nelle zone centrali della terraferma quattro pattuglie formate da agenti in borghese a bordo di monopattini. Avranno il compito di presidiare le aree di piazza Ferretto, piazza XXVII ottobre, Corso del Popolo, via Piave e via Miranese, ma anche viale San Marco. Gli agenti, a seguito di numerose segnalazioni giunte al comando, si occuperanno di verificare il corretto utilizzo di monopattini e biciclette da parte dei cittadini.

«Il monopattino elettrico permetterà ai nostri agenti di far rispettare le regole della strada e contrastare i comportamenti illegali e pericolosi, specialmente degli altri utilizzatori di questo innovativo sistema di mobilità. - sottolinea il commissario principale Massimo Turetta - Capace di muoversi agilmente, metterà i poliziotti nelle condizioni di operare in maniera ancora più incisiva».

«Un po’ in tutta Italia - spiega Michela Crivellente, ad e co-fondatrice di BIT Mobility, la società che svolge sul territorio comunale l'attività di noleggio monopattini elettrici e che ha messo a disposizione della polizia locale i nuovi mezzi - si sta imponendo un nuovo modo di vivere la città, i suoi spazi e la sua mobilità interna, da parte di una generazione di cittadini che vede nel monopattino elettrico una valida alternativa all'auto, ma non tutti sanno utilizzare il mezzo nel pieno rispetto delle norme stradali e civili».