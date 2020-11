Fsp polizia fa il punto sull'organico: «Segnali positivi a Portogruaro, non a Chioggia»

Dagli uffici ministeriali di Roma è emerso che, nei prossimi trasferimenti della polizia, il distaccamento polstrada di Portogruaro dovrebbe avere un primo incremento di tre unità. Lo ha comunicato il sindacato Fsp polizia di Stato, aggiungendo l'auspicio «che sia un primo potenziamento, diretto a scongiurare la chiusura del distaccamento». Il sindacato sta monitorando da tempo la situazione del personale locale, sia per quanto riguarda la polizia stradale, sia per il commissariato e la polfer. «Ovviamente - scrive il segretario regionale Mauro Armelao - rimaniamo in attesa di veder assegnati questi tre agenti presso quell’ufficio per esprimere soddisfazione, come pure per la ricognizione mirata ad individuare una nuova sede per la polizia stradale, sempre a Portogruaro».

«Siamo disponibili - scrive ancora Armelaio - ad incontrare Silvia Susanna, in qualità di presidente della conferenza dei sindaci del Veneto orientale, proprio per riprendere la strada intrapresa più di cinque anni fa: in questa partita tutti i sindaci dovranno far sentire la propria voce nei confronti del prefetto e del ministro dell’Interno, per far sì che i tre uffici della polizia di Stato esistenti nel comune di Portogruaro siano potenziati e messi nelle condizioni di lavorare al meglio».

A Chioggia

Lo stesso sindacato ha espresso preoccupazione, invece, sulla situazione al commissariato di Chioggia: «Nell’ultimo weekend - comunica - abbiamo registrato la mancanza del 50% del controllo del territorio nel comune di Chioggia. Come già denunciato poco tempo fa, un turno di volante è stato soppresso; se poi ci aggiungiamo la mancanza di 8 agenti, basta una malattia o altra assenza per far saltare anche altre volanti, e così è stato proprio durante questo weekend. E le richieste di intervento dei cittadini non sono mancate». Anche qui, il sindacato chiede «che il sindaco faccia sentire la propria voce nei confronti del questore e del prefetto».