Più controlli e multe, calano incidenti e feriti

Nel 2023 sono aumentati controlli e multe sulle strade del Veneto, mentre sono calati il numero dei morti e quello dei feriti in incidenti stradali. Il compartimento regionale della polizia stradale fa notare che il bilancio è «soddisfacente in termini di contrasto alle condotte di guida pericolose e di prevenzione», ma ancora distante dall'obiettivo delle zero vittime.

Sulle strade e sulle autostrade del Veneto, dunque, lo scorso anno la polizia ha potenziato l'azione di controllo, aumentando le pattuglie in servizio (+12% rispetto al 2022) e di conseguenza determinando un'importante crescita del numero di utenti controllati (+164%). I comportamenti «sono ancora lontani dall'essere virtuosi», spiega la polstrada: l'aumento delle infrazioni è dell'11%, in particolare per guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droghe (1210 infrazioni in questo capitolo) e per eccesso di velocità. Aumentano quindi i punti patente decurtati (oltre 121mila, +15% rispeto al 2022) e le patenti ritirate (417, +64%). Il fenomeno più preoccupante - rileva la polstrada - è la guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze psicoattive, tra cui i farmaci.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Allo stesso tempo, come detto, calano gli infortuni sulla strada: gli incidenti rilevati nel 2023 sono stati 2674, contro i 2899 del 2022 (-7,8%), con conseguente riduzione del numero di vittime (-32%) e del numero di feriti (1965 contro 2072, -5%). Resta il fatto che gli incidenti stradali si confermano la prima causa di morte tra i giovani nella fascia di età 15-29 anni. E il 25% di questi è causato dall'abuso di alcol. Su questo fronte, chiarisce la polstrada, «l'azione di contrasto deve essere attuata attraverso un'opera capillare di sensibilizzazione ed educazione alla guida prudente e consapevole», tramite apposite campagne che vengono portate nelle scuole.

«La squadra - fanno sapere dal compartimento - continuerà a lavorare per sensibilizzare le coscienze, perché ogni infrazione significa un fallimento in termini di comunicazione». Da notare che, in generale, le infrazioni più ricorrenti «sono riconducibili alla distrazione, perché il 94% degli incidenti è causato dal fattore umano. Nella distrazione rientrano quasi tutti i tipi di infrazioni: il superamento dei limiti, la mancata precedenza, l'uso del cellulare»: errori che «possono costare la vita», così come la guida in condizioni psicofisiche alterate.