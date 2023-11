Colpi di forchetta alla testa, aggressione a Chioggia: poliziotti all'ospedale

Colpi di forchetta alla testa. Poi pugni, spintoni e botte. Venti giorni di prognosi e punti per un poliziotto in servizio alle volanti e dieci giorni alla collega per un forte colpo rimediato alla schiena. Sono queste le conseguenze patite da due agenti del commissariato di Chioggia, al lavoro martedì mattina. Doveva essere un banale intervento per un caso di disturbo alla quiete segnalato al 113, e invece si è trasformato in un grave episodio di violenza ai danni dei due giovani operatori. Tutto è successo quando nella zona centrale della città clodiense una richiesta di soccorso è scattata per la presenza di un senzatetto, del posto e conosciuto da tutti, che stava dando fastidio, sembra. Comportamento strano, a detta dei testimoni, che non avrebbero ricordi di suoi atteggiamenti aggressivi o lesivi. Quando gli agenti, una coppia di pattuglia, sono arrivati, l'uomo senza fissa dimora era in centro e sono stati chiesti i documenti. A quel punto lui si sarebbe dato alla fuga, inseguito a piedi fino a quando la poliziotta lo ha afferrato per le giacche che aveva addosso. Impossibile da bloccare, reagiva, picchiava. Ha ferito la donna alla schiena, ma poi ecco che il collega, capo squadra, lo ha preso a sua volta cercando di depotenziarlo con il taser, ma invano. Pare che a causa degli strati di indumenti che imbottivano il corpo dell'uomo, la pistola elettrica non abbia avuto effetto.

E così il fuggitivo si è guadagnato qualche secondo durante il quale ha tirato fuori una forchetta e l'ha piantata con violenza in testa al poliziotto, che comunque non ha mollato la presa: l'homeless non ha più avuto scampo, l'agente, con oltre quindici anni di esperienza alle spalle, lo ha disarmato con l'aiuto della collega e insieme lo hanno arrestato. Preso in carico dai poliziotti arrivati in soccorso, con l'aiuto dei carabinieri, l'uomo è stato portato in cella mentre i colleghi feriti hanno raggiunto il Pronto soccorso. Poco dopo all'ospedale è arrivato il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, per informarsi sulle loro condizioni di salute. Entrambi fuori pericolo, dovranno curare le ferite riportate. «Auguro una pronta guarigione ai colleghi - ha commentato il segretario del sindacato Sap, Giorgio Pavan - La loro professionalità ha evitato danni peggiori e ha permesso l'arresto. Il rischio che capitino episodi del genere è alto, costantemente; il taser protegge nel 95 per cento dei casi. L'imprevisto c'è ed è solo una fortuna che i colleghi non siano stati presi a un occhio o alla giugulare».

Sul fatto anche il sindaco di Chioggia, poliziotto ed ex sindacalista. «Vicinanza e solidarietà. Gli esiti dell’aggressione non hanno messo in pericolo di vita il capo pattuglia, ma le lesioni ci sono. Mi auguro ci sia certezza della pena e che i due agenti si rimettano presto. Chioggia ha bisogno di loro. Un doveroso grazie a nome mio e dell’amministrazione a tutte le forze di polizia che prestano servizio nella nostra città garantendo sicurezza e serenità ai cittadini». «Per questo ennesimo episodio di “violenza gratuita” ai danni di chi indossa quotidianamente e con onore la divisa esprimiamo un vivo augurio di pronta guarigione al malcapitato collega - le parole del sindacato Fsp di polizia - Tuttavia attendiamo la definitiva ricostruzione del grave episodio affinché le autorità si rendano conto che chi serve lo Stato non è lo sfogatoio dei problemi altrui».