Agente aggredito da un detenuto finisce all’ospedale

L'ha preso a schiaffi e poi l'ha scaraventato contro il muro. «Questa mattina si è verificata l'ennesima aggressione per futili motivi ai danni della polizia penitenziaria all'interno della casa circondariale di Venezia». A darne notizia è l'organizzazione sindacale Uspp della polizia penitenziaria.

«L’aggressione è stata perpetrata da un detenuto extracomunitario di difficile adattamento che poco gradisce il rispetto delle regole e non nuovo ad atteggiamenti simili ai danni della polizia - spiegano dal sindacato -. Lo stesso detenuto, sempre per futili motivi, da non molto tempo aveva spedito un altro poliziotto in ospedale colpendolo violentemente, tanto da procurargli contusioni». I colleghi dell'agente vittima dell'aggressione di oggi sono intervenuti in suo soccorso. L'operatore è stato portato all'ospedale, dal quale è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. «Questo è l’ennesimo caso di violenza in cui a farne le spese è l’esiguo personale di polizia penitenziaria in servizio nel carcere, già stremato per i turni massacrati e ancor di più quando c'è da far fronte a continui eventi critici - tuonano da Uspp -. Il sentimento provato dagli operatori della sicurezza è infatti quello di impotenza e disagio verso l’assenza di qualsiasi tipo di misure o provvedimenti forti che possano determinare il ripristino del senso dello Stato ormai calpestato».