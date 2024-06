Il polo turistico diventato un flop: la denuncia di un ingegnere

Prima «una colossale truffa» a danno di alcuni investitori che sarebbero stati «spinti, con l'inganno» a credere nella fattibilità di un maxi progetto da 300 milioni di euro da realizzare a Jesolo. Poi, «una volta scoperto il raggiro», arriva la segnalazione alla procura di Vicenza, dove «per oltre quattro anni un paio di pubblici ministeri» avrebbero «insabbiato le indagini». A mettere nero su bianco le accuse, come parte offesa, è l'ingegnere trevigiano Fabio Trombini, il quale ha anche indirizzato un esposto oggi, 4 giugno, alla procura generale del Veneto. La sua vicenda è riportata dal giornalista Marco Milioni su VicenzaToday.

Tutto sarebbe iniziato nel 2013. La Verdemare, una srl di Arzignano (Vicenza), ottiene un mutuo di 9 milioni di euro dalla Banca popolare di Vicenza per dare vita ad una grossa operazione immobiliare nella pineta di Jesolo, in zona Cortellazzo, su un'area di 614mila metri quadri: un polo turistico extra lusso che comprende alloggi di pregio con oltre «800 villette», piste ciclabili ad uso esclusivo, piscine private, «una darsena con 400 posti barca», un campo da rugby e un parco tematico.

La fattibilità del piano è tutt'altro che scontata, considerati l'impatto ambientale e gli ostacoli di natura economico-politica. Nonostante questo i promotori procedono nel loro intento. Il pool è «ampio e agguerrito», composto da architetti di spicco, consulenti e investitori. Tutti, a vario titolo, finiranno indagati a seguito delle denunce redatte da Trombini e da altre due consulenti. Secondo gli accusatori, in sostanza, i promotori sarebbero andati avanti con il progetto «pur sapendo che le opere non sarebbero mai state realizzate». E così, in base alla denuncia, ai truffati «sarebbero stati sgraffignati ben 14 milioni di euro» di cui nove, appunto, in danno alla Banca popolare di Vicenza e cinque (fra prestazioni non pagate o altre spettanze non corrisposte) in danno di altri investitori e consulenti, tra i quali l'ingegnere trevigiano.

Trombini, infatti, all'epoca avrebbe ottenuto l'incarico professionale di redigere il business plan, rispondendo alle aspettative dei proponenti i quali «davano ad intendere» di ambire a un giro d'affari atteso «che orbitava attorno a 300 milioni». Trombini accetta l'incarico, che da contratto dovrebbe fruttargli «un milione e mezzo di euro». Negli anni successivi il progetto si arena e, a partire dal 2018, Trombini chiede che gli sia pagato l'onorario concordato. La controparte, dice, «accampa scuse di ogni tipo», qualcuno arriva «pure a minacciarmi e soprattutto ricattarmi». Così, nel 2019 indirizza alla guardia di finanza di Vicenza «una denuncia-querela ben dettagliata».

Passa molto tempo. In più occasioni i pubblici ministeri avrebbero chiesto l'archiviazione, infine il gip chiede di procedere con le indagini. Così, sarebbe emerso «un quadro probatorio dettagliato» che dimostrerebbe i reati compiuti dai promotori del progetto: «bancarotta fraudolenta, falso in bilancio abusivo ricorso al credito, falso ideologico in atti pubblici, truffa aggravata». Trombini nel 2024 denuncia anche i pm che hanno chiesto l'archiviazione, accusandoli di «non avere intrapreso le idonee azioni penali». E ora quest'ultimo fascicolo è in capo alla procura di Trento.

L'articolo completo è su VicenzaToday.