Ogni pomeriggio vaccinazione ad accesso libero al Civile per gli over 60

Ogni pomeriggio tutti gli utenti con più di 60 anni potranno recarsi all'ospedale Civile per essere vaccinati, in libero accesso, con siero Johnson&Johnson. Si tratta dell'ennesima iniziativa dell'Ulss 3 per raggiungere quella parte di popolazione più anziana non ancora immunizzata.

Pomeriggi vaccinali al Civile

Si parte lunedì 14 giugno, con orario 14-16. Sarà poi attiva tutti i giorni feriali, nella stessa fascia oraria. Questi "pomeriggi vaccinali" si affiancano al lavoro portato avanti nel corso dei mesi al Santi Giovanni e Paolo sul fronte della vaccinazione, che ha visto il personale operare in particolare a vantaggio dei residenti più anziani. «L'ospedale Civile si mette a disposizione con una postazione nella Sala degli Angeli, in orario pomeridiano, con l'obiettivo di servire in particolare la popolazione di questa parte della città, in parallelo al lavoro svolto nell'hub di Piazzale Roma».

Nuove tappe per il camper

In parallelo, continua il tour del camper vaccinale della Serenissima, con lo stesso scopo: intercettare gli over 60, facendo leva sul vaccino monodose. Oggi tappa a Campalto, prima di tornare, a partire da domani, nel distretto Dolo-Mirano. L'unità mobile sarà a Pianiga, Scorzè e si muoverà poi verso la Riviera, a Campagna Lupia e Campolongo Maggiore.