Ponte di Ognissanti: «Venezia scoppia»

Centinaia di migliaia i visitatori a Venezia per il ponte di Ognissanti, complice anche il bel tempo. «Domenica già dalle prime ore del mattino c'erano code dalla rampa commerciale fino a metà del ponte della Libertà, verso piazzale Roma, e da lì file interminabili agli imbarcaderi alle Fondamente Nove e a Murano e Burano». A raccontarlo sono le immagini che circolano sui social. «Siamo tornati a prima del Covid - raccontano Riccardo Ruzzon e Michele Vianello, delegati sindacali Actv della Uiltrasporti - Lo scenario e i problemi per la tenuta del trasporto pubblico sono gli stessi. I colleghi hanno cominciato a chiamare la centrale operativa per chiedere supporto perché a un certo punto anche sulla linea 5 del bus verso Campalto rimaneva gente a terra e sono saltate alcune fermate. Actv ha subito messo in campo dei bis e delle corse di rinforzo, ma anche così le code sia in terraferma che in laguna non sono state smaltite per tutta la mattinata».

Situazione difficile anche per la polizia locale massicciamente impegnata nella gestione del traffico e nello smaltimento delle code. «Un flusso eccezionale che porta ricchezza alla città - commentano ancora Ruzzon e Vianello - Actv ha assunto tutti i lavoratori stagionali per rafforzare l'organico e altri bandi sono pronti ma purtroppo la partecipazione continua a rimanere scarsa. C'è da dire che in questo periodo di forte richiesta di manodopera, chi cerca lavoro può trovare altre collocazioni o scegliere fra varie possibilità. Ma questo mette sotto pressione la tenuta del sistema del trasporto pubblico, le condizioni di chi viaggia e di chi lavora. Siamo in difficoltà - affermano i delegati - L'emergenza Covid non c'è più, tutto è ripreso e sta rimontando a pieno ritmo: gli stessi alberghi dichiarano che è tutto prenotato. Noi continuiamo a lavorare con la disdetta dell'integrativo, sotto pressione e facendo gli stessi sacrifici che ci venivano chiesti durante l'epidemia, ma intanto le condizioni sono cambiate».

«Tutto quello che poteva essere messo in strada e in acqua è stato reso operativo in una giornata di picco e code inevitabili - spiegano dall'azienda Avm Actv - sono entrati in servizio sia i nostri mezzi che quelli in subaffido. Stiamo monitorando la situazione, per le code viene garantito sempre e comunque l'imbarco prioritario ai residenti, stiamo seguendo la distribuzione della domanda di servizi sul territorio per andare a intervenire dove necessario. Sia in Ferrovia che alle Fondamente Nove tutti i mezzi e i rinforzi sono partiti a pieno carico e nessuno è rimasto a terra, come sulla linea 12 per Murano ad esempio, sempre partita piena e senza mai lasciare qualcuno all'imbarcadero. A Murano Faro le corse bis sono arrivate subito. Certamente si tratta di giornate con flussi di presenze record. E tutto quello che si poteva impiegare è stato messo in campo». Venezia rimane una meta eccezionalmente attrattiva anche al di là della stagione, tenuto conto che il cambiamento climatico sta allungando le estati e prolungando fuori misura, come quest'anno, temperature miti pur essendo iniziato l'autunno un mese e mezzo fa. Forse una regolazione degli ingressi al centro storico ora dovrà tenere conto anche di questo dato.