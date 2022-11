Inaugurato il ponte votivo per la Festa della Salute

Si è aperto oggi, con l'inaugurazione del ponte votivo, il fine settimana di festeggiamenti dedicati alla Festa della Salute di Venezia. Una ricorrenza molto sentita che ricorda il voto alla Madonna per la guarigione dalla peste del 1630, occasione in cui venne costruita la Basilica di Santa Maria della Salute. La manifestazione è iniziata con il taglio del nastro e la benedizione, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro e del patriarca Francesco Moraglia accompagnati da varie altre autorità. Il gruppo ha poi attraversato il ponte e camminato fino alla chiesa, dove si è svolta una breve cerimonia.

«La nostra città - ha ricordato il patriarca - sta sollevando il capo dopo prove ripetute e ravvicinate: le acque grandi, la pandemia e il lockdown protratto. È il momento di essere generosi, alzare lo sguardo e pensare ai luoghi dove ci sono situazioni drammatiche di crisi. Il ponte votivo ci richiama la necessità di essere noi stessi "ponte" per le popolazioni provate dalla guerra».

Da oggi, venerdì, fino a lunedì 21 novembre (giorno festivo a Venezia) sarà possibile attraversare il canal Grande sul ponte votivo, tra Santa Maria del Giglio e San Gregorio, che permette ai fedeli di andare in pellegrinaggio alla Basilica. Da sabato, sempre fino a lunedì, sarà operativo anche il tradizionale mercatino con dolci, palloncini e giochi per i bambini. La zona, in previsione del grande afflusso, sarà gestita dalla polizia locale e da un servizio d'ordine per evitare situazioni di rischio.

Questi i principali appuntamenti del fine settimana lungo: