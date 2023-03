Portiere d'albergo pestato da tre sconosciuti a Marghera

Un giovane portiere d'albergo, il 31enne Alessio Wang, è rimasto vittima di una brutale aggressione avvenuta a Marghera all'alba di oggi, 29 marzo. Il fatto si è verificato all'esterno dell'hotel Autostrada, in via Trieste, gestito dalla famiglia della vittima. I responsabili sarebbero tre persone che poi si sono allontanate. La loro identità per ora non è nota.

Tutto sarebbe iniziato quando Wang, che stava dando il cambio alla madre, ha chiesto loro di smetterla di fare la pipì davanti all'albergo: i tre, per tutta risposta, si sarebbero scagliati contro di lui, picchiandolo selvaggiamente. «Si sono accaniti con pugni e calci violenti alla testa», riferisce la sorella Lisa. In suo aiuto sono accorsi la madre e alcuni ospiti dell'hotel, che a loro volta sarebbero stati colpiti dagli aggressori.

Il gruppetto di violenti si è dileguato subito dopo, mentre le persone presenti hanno lanciato l'allarme chiamando le forze dell'ordine e il 118. Alessio Wang, malconcio e dolorante, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Mestre. Ha riportato vari ematomi ed un trauma al volto. Resta in osservazione, fortunatamente non in pericolo di vita. «Gli faranno altri controlli, al momento non riesce ad aprire gli occhi», spiega la sorella.

Sull'episodio ora indaga la polizia, che ha affidato gli accertamenti alla squadra mobile. Le pattuglie sono arrivate sul posto e hanno sentito i racconti dei testimoni, raccogliendo tutti gli elementi utili per cercare di rintracciare gli autori dell'aggressione. Saranno visionate anche le immagini delle telecamere installate nelle vicinanze. Il questore Maurizio Masciopinto, che questa mattina era in sopralluogo in via Piave, ha confermato che l'aggressione è nata per motivi futili e che le indagini sono in corso.