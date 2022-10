Chioggia si afferma come destinazione turistica: «Più crociere dalla prossima stagione»

Lo scalo di Chioggia cresce, soprattutto grazie alle navi passeggeri. Nel 2022 l'inserimento della città tra gli approdi del calendario crocieristico ha permesso di portare sul territorio un flusso costante di nuovi turisti, principalmente americani e canadesi ma anche australiani e cinesi. «Ottimi risultati», secondo il presidente dell'Autorità portuale Fulvio Lino Di Blasio, che aprono ad una riflessione sulla costruzione di un’offerta turistica incentrata «sulla valorizzazione delle diverse esperienze» anche in ambiti poco noti: l'arte, le bellezze naturalistiche, la pesca, le produzioni locali. L'idea, quindi, è di lavorare con la comunità locale per potenziare qualità e quantità dell’offerta e dei servizi a disposizione dei turisti, integrando i flussi con il ritmo della città.

La questione è stata affrontata giovedì nel corso di un convegno organizzato nell’ambito dei Port Days 2022, alla darsena Le Saline. Oltre a Di Blasio, al sindaco Mauro Armelao e al comandante della Capitaneria di porto, Dario Riccobene, hanno partecipato i vari rappresentanti delle associazioni di categoria. Il sindaco si è detto soddisfatto per «il lavoro di rilancio del porto di Chioggia, in particolar modo per la crocieristica che sta portando un nuovo turismo in città». Ora l'intenzione è di potenziare lo scalo: «Spero che presto a Roma decidano sul protocollo fanghi - ha detto - così da consentire anche di allargare il corridoio dei Saloni, che potenzialmente potrebbe ospitare due navi da crociera delle stesse dimensioni della Viking».

La crocieristica a Chioggia, in effetti, sta ottenendo buoni risultati, come spiegato da Di Blasio: «I riscontri delle compagnie, raccolti dopo la sperimentazione di quest’estate e nel corso delle fiere internazionali di settore, sono particolarmente positivi e ci permettono di programmare un aumento delle toccate a partire dalla prossima stagione, moltiplicando anche gli accosti nel sistema lagunare». Per questo l'Autorità portuale ha lanciato un progetto di accompagnamento e animazione del territorio, che si svolgerà nei prossimi mesi e permetterà di «lavorare scientificamente, assieme a operatori, associazioni e a tutto l’ecosistema, sulla creazione di una nuova destinazione».