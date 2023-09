Porto, Bettin: «Attacco finale all’ecosistema». Cgil: «Addio a Marghera industriale»

Crociere in Marittima e scavi: «Gli obiettivi annunciati dall’Autorità portuale di Venezia, con il sostegno del Comune, rappresentano un progetto di dissesto e snaturamento finale della laguna. Va denunciato a ogni livello istituzionale e contrastato in città, con ogni forza». Per il consigliere comunale Gianfranco Bettin (Venezia Verde Progressista), ulteriori scavi in laguna e la creazione di un'altra isola per conferire i fanghi sono da rifiutare. «Riportare gran parte delle navi da crociera nel cuore della città, in Marittima e - aggiunge - realizzare un nuovo terminal al Montiron, nel cuore della laguna nord come vuole il Comune, significa colpire mortalmente l’ecosistema oltre ad aggravere il dissesto, portando rumori e fumi dentro la città storica». Riguardo ai fanghi, «la soluzione va trovata rilanciando l’impianto ai Moranzani, lo stesso che può trattare le terre di scavo per le bonifiche e i sedimenti inquinati dei canali da ripulire. Quanto annunciato - conclude Bettin - va nel senso di una definitiva artificializzazione della laguna. Racconteremo al parlamento europeo, dove l’European Green Party sta predisponendo un dossier dettagliato su tutto questo e al parlamento italiano, perché questo progetto vada sconfitto radicalmente».

L'altro aspetto riguarda il rilancio industriale di Porto Marghera. «La scelta di Comune e Regione di investire solo sul Porto turistico - commenta Daniele Giordano, segretario della Cgil Venezia - può rappresentare la fine di qualsiasi progetto di sviluppo del sito produttivo veneziano. Il sindaco Brugnaro parla della “linea dei cittadini”, anche se non è chiaro chi siano gli interessati ad aumentare le presenze turistiche giornaliere nella città d’acqua e a trasformare definitivamente Marghera in un sito di archeologia industriale. La zona logistica semplificata, che doveva essere il volano di sviluppo del territorio, non è ancora stata attuata - continua Giordano - Nessuna delle risorse messe a disposizione dal Pnrr è stata destinata a Porto Marghera. Deve esserci un progetto che metta al centro una produzione plurale a Marghera, investimenti anche settori oggi assenti come quello della produzione culturale. Regione e Comune vogliono trasformare Venezia in una provincia che vive solo di turismo e di lavoro stagionale e che non crea nessun lavoro in grado di trattenere i giovani nel nostro territorio: di qualità e adeguatamente remunerato».