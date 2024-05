Porto Marghera, sit-in e volantinaggio per Gaza: «No armi verso Israele»

Partecipato presidio questa sera a Porto Marghera, all'ingresso del porto, per denunciare il transito di navi dal porto veneziano a Israele, con il rischio che queste contengano armi. Circa 150 persone hanno risposto alla chiamata dei Giovani Palestinesi, che ha fatto seguito a una denuncia pubblica di Potere al Popolo: gli attivisti qualche giorno fa avevano infatti segnalato la presenza a Porto Marghera della nave Bokrum, battente bandiera delle Barbados, già segnalata da attivisti e parlamentari spagnoli come contenente armamenti e diretta verso Israele. Le autorità italiane hanno fatto sapere che le operazioni di carico in Italia non riguarderebbero armi ma tubi, seppur non si possa escludere che i tubi stessi possano finire per essere parti di armamenti. La nave comunque è ripartita, alla volta di Cartagena, Spagna, oggi pomeriggio.

Il presidio è stato accompagnato da un volantinaggio ai lavoratori in uscita dal porto: data l'ora, le 18 circa, soprattutto camionisti. Pochi hanno tirato dritto ignorando i manifestanti, molti hanno preso il volantino e alcuni hanno anche manifestato esplicitamente sostegno a chi protestava. Il volantinaggio e più in generale il presidio erano volti a sensibilizzare gli operatori del porto riguardo ciò che sta accadendo a Gaza, e chiedere di segnalare la presenza nelle navi di materiali sospetti. Negli interventi al megafono, gli attivisti hanno chiesto più volte alle autorità italiane di ispezionare le navi dirette verso Israele o appartenenti alla compagnia di Stato israeliana, la Zim.

Al presidio, durato circa un'ora e mezza, oltre ad attivisti di Potere al Popolo e appunto giovani palestinesi, anche un nutrito gruppo di studenti provenienti dalle due occupazioni (assemblee permanenti) in corso a San Sebastiano (Ca' Foscari) e Iuav. I manifestanti hanno fatto capire che quella di oggi dovrebbe essere solo la prima di una serie di azioni su Porto Marghera e su altri porti: «Fermare il commercio verso Israele è fondamentale per ostacolare il massacro» hanno spiegato.