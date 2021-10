Porto di Venezia, coordinamento con la Prefettura per il green pass

«Assicuriamo continuo coordinamento con Prefettura ma attualmente non vediamo significative criticità. Stiamo monitorando l'evoluzione della situazione e le linee guida del governo per assicurare la migliore operatività degli scali». Alla vigilia dell’introduzione delle nuove norme relative al contenimento della pandemia da Covid19 che prevedono l’obbligo di green pass anche nei luoghi di lavoro, l’Autorità di sistema portuale condivide con il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, la necessità di gestire al meglio le criticità operative nei Porti di Venezia e Chioggia connesse alle nuove misure.

L'Autorità portuale ha lavorato nei giorni scorsi con i terminalisti dei porti di Venezia e Chioggia e con i rappresentanti delle imprese autorizzate della Nuova Clp (Compagnia dei lavoratori portuali di Venezia) e della Serviport (lavoratori portuali di Chioggia) per esaminare le indicazioni normative e le linee guida dal governo sul tema. «Si sta monitorando l'evoluzione della situazione e la portata delle linee guida nella versione definitiva nel frattempo adottata, al fine di essere pronti a promuovere azioni coordinate per la migliore operatività dello scalo, non solo per quel che riguarda l’attività terminalistica, a bordo nave e dei lavoratori portuali (interinali e non), ma anche per quel che riguarda il comparto degli operatori logistici e dell’autotrasporto (attività quest’ultima che necessita di essere ulteriormente approfondita, per via dell'obbligo vigente che non prevede l’abbandono del mezzo da parte dell’operatore all’interno dei terminal portuali, commerciali e industriali)».

In questo senso, proprio al fine di garantire tutta l’assistenza possibile, l’Ente ha disposto la presenza a Porto Marghera e allo scalo di Chioggia di tutti i propri ispettori addetti alla sicurezza qualora si verificasse la necessità di intervenire tempestivamente per risolvere situazioni potenzialmente critiche, con particolare riferimento all’ingresso degli addetti nei luoghi di lavoro. Nell'assicurare un continuo coordinamento con la prefettura di Venezia l'Autorità portuale intende comunque precisare che, ad oggi, negli scali di Venezia e Chioggia la situazione, che verrà comunque monitorata con attenzione nelle prossime settimane, appare nel complesso sotto controllo e non sono emerse criticità di rilievo.