Prima pietra per il Don Vecchi 9: accoglierà bisognosi e studenti | VIDEO

Partono a Mestre i lavori del centro Don Vecchi 9, nuova struttura con alloggi per persone bisognose e studenti. A occuparsene, con un investimento di 3 milioni di euro, è la Fondazione Carpinetum, che in città gestisce già diversi altri spazi dedicati all'accoglienza di anziani e categorie fragili. Il CdV 9 sorgerà a ridosso del centro di solidarietà "Papa Francesco", agli Arzeroni, nella zona commerciale Terraglio - Zelarino.

Quella degli alloggi per studenti è una novità. Come spiegato dal presidente della Fondazione, Andrea Groppo, l'idea è nata dalla consapevolezza delle «difficoltà, da parte degli universitari, compresi quelli provenienti da famiglie di medio reddito, di reperire alloggi a cifre abbordabili». Agli studenti dovrebbe essere destinato tutto il primo piano, per un totale di circa 40 posti letto. Il piano terra sarà dedicato invece a vari tipi di servizi alla persona (segreteria, ambulatori, farmacia, commercialista e altri professionisti) e il secondo piano all'accoglienza temporanea di famiglie in attesa di alloggi comunali, o di lavoratori che si insediano a Mestre come fuori sede.

La Fondazione, pur mantenendo la sua attività principale di assistenza e cura di persone anziane, cerca in questo modo di dare una risposta alle nuove necessità abitative: in precedenza lo ha fatto attivando progetti di accoglienza, ad esempio, per genitori separati con figli minori, disoccupati, giovani coppie, persone con disabilità fisica e richiedenti asilo. Un'ipotesi è quella di proporre condizioni specifiche per gli studenti: il pagamento di una retta fissa (bassa), che coprirà le spese vive di funzionamento, a cui si aggiunge una quota variabile che potrà essere ridotta, fino all'eliminazione, in cambio di tempo dedicato al volontariato per la Fondazione.