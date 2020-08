Contagi in aumento nel Veneziano: 31 nuovi positivi, 1 persona morta

Centouno nuovi contagiati in Veneto, un terzo circa nella provincia di Venezia, 31 in tutto, dove le persone attualmente positive sono salite a 291; in tutta la Regione, invece, si sale a 2345. Sono questi gli ultimi numeri del coronavirus emessi da Azienda Zero (il bollettino si riferisce alle 8 di questa mattina, 29 agosto). Si registra, purtroppo, anche un nuovo decesso in provincia. Sale quindi la curva dei contagi in Veneto, così come in tutta Italia.

Ricoveri in ospedale

Guardando agli ospedali, continuano ad essere 15 le persone ricoverate a Dolo, delle quali una in terapia intensiva. Nei presidi veneti, sono 145 i pazienti, 60 positivi (6 gravi) e 85 negativizzati, 3 dei quali in terapia intensiva.