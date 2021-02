Positivo al Covid, è in quarantena ma esce di casa: denunciato

Era positivo al Covid e, per questo, gli era stata imposta la quarantena. Ciò nonostante, un cittadino di origini marocchine di Santa Maria di Sala è uscito di casa ed è stato sorpreso dai carabinieri.

L’uomo è stato bloccato per strada e un semplice controllo in banca dati ha permesso di scoprire che avrebbe dovuto trovarsi nella sua abitazione perchè positivo al tampone molecolare fin dal 20 gennaio. La violazione della quarantena, oltre alla segnalazione all'Ulss competente per il tracciamento di eventuali contatti, ha comportato anche una denuncia a suo carico.