Posizionato il nuovo ponte sul canale Lugugnana lungo la provinciale Jesolana | VIDEO

Si è concluso questa mattina, 21 marzo, il posizionamento del nuovo ponte sul canale Lugugnana lungo la Sp 42 Jesolana, realizzato dalla Città metropolitana nel comune di Portogruaro. Le operazioni sono iniziate alle 8 e si sono concluse attorno alle 11.30, senza intoppi.

Per posizionare il nuovo manufatto sono state impiegate tre autogru, una da 500 e due da 100 tonnellate, oltre a due Smfp (Self-propelled modular transporter), veicoli piattaforma con un'ampia serie di ruote utilizzati per il trasporto di oggetti troppo grandi o pesanti per i camion.

Il ponte è costituito da un’orditura principale in nuove travi d’acciaio ad interassi di circa 100 centimetri, rese collaboranti con una soletta piena in cemento armato spesso 20 centimetri con gettata su lamiera grecata. Come richiesto dalla Soprintendenza sono state recuperate le travi ad arco esistenti che verranno sabbiate, verniciate e rese solidali al nuovo impalcato. Il nuovo ponte permetterà inoltre di allargare localmente la sede stradale di circa 2 metri per lato in senso trasversale.

La Sp 42 verrà riaperta al traffico i primi giorni di aprile per evitare disagi in vista del ponte pasquale. La Città metropolitana con questo investimento continua la sua politica di interventi di manutenzione straordinaria su strade, ponti e manufatti del territorio per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Nel video l’operazione descritta dal direttore dei lavori Rossella Guerrato e da Pietro Longo, che ha coordinato l’intervento delle gru.