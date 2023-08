Dispiegamento di soccorsi in aeroporto per un possibile atterraggio di emergenza

Grosso dispiegamento di mezzi, sabato mattina, per un possibile atterraggio di emergenza all'aeroporto di Tessera. Come da protocollo, attorno alle 10, sono stati allertati in via precauzionale vigili del fuoco, polizia, carabinieri e Suem 118, sul posto con ambulanze e automedica.

Secondo le prime informazioni, è stato necessario mettere in moto la macchina dei soccorsi per una criticità, poi rientrata, a un velivolo in atterraggio, forse a causa di una carenza di carburante. L'imprevisto ha causato inevitabilmente dei disagi di ingresso ai parcheggi dell'aeroporto, e lunghe code, in particolare per i veicoli provenienti da Tessera.