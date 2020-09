Bufera sul post Fb con il candidato bengalese. Humayun: «Crovato chieda scusa»

Centinaia le reazioni al post Facebook del consigliere Fucsia Maurizio Crovato, che ieri ha postato il santino del candidato del Pd di cittadinanza bengalese, Abdul Humayun, scrivendo il commento: "Abdul de Cannareygio". La risposta di Humayun non si è fatta attendere: «Ora chieda scusa. Quello che avevo postato sul mio profilo, e che il consigliere Crovato ha ripreso, non è un manifesto politico ma un messaggio di buon augurio fatto da un amico. Ha scritto senza sapere. Vivo da 15 anni a Marghera, non capisco cosa c'entra Cannaregio. Se chiede scusa certo che perdono - dice il candidato Pd originario del Bangladesh - e dico collaboriamo assieme per una città più unita. Io posso far da tramite per aiutare due comunità a conoscersi». Ma Crovato replica, «sono stato attaccato e insultato per aver detto la verità e cioè che l'integrazione passa attraverso l'uso della lingua italiana, specie per un candidato a una carica pubblica. Ma lo stesso vale per chi vota. In passato è successo, e ho i testimoni, che pur di racimolare voti qualcuno avrebbe messo una scheda elettorale in mano a chiunque, suggerendogli naturalmente per chi tracciare la preferenza».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le reazioni

«La questione non ha niente a che fare con la lingua. Ritengo che se uno è un candidato francese e vuol farsi capire meglio dai suoi concittadini scrivendo una lettera in francese, abbia tutto il diritto di farlo e non vedo il problema. Il fatto è che Crovato ha ridicolizzato Humayun in maniera irrispettosa e di cattivo gusto. Noi lo conosciamo bene e sappiamo che è integrato nel sociale, dove collabora attivamente come volontario», dice il segretario del Pd Giorgio Dodi. «Piena solidarietà al candidato Humayun Abdul per l’infelice post del consigliere della lista Brugnaro, Maurizio Crovato - commenta la capogruppo Pd Monica Sambo - Humayun Abdul abita a Marghera da 16 anni e ha deciso di impegnarsi per la sua città e per il suo territorio candidandosi in municipalità a Marghera. È un ragazzo molto generoso, volontario sia della protezione civile che dell’associazione nazionale carabinieri di Venezia. È inaccettabile “ridicolizzare” una persona solo per il suo nome, la sua lingua e le sue origini. A Humayun va la mia solidarietà e il mio grande in bocca al lupo per questa campagna».