Residenze universitarie, a Venezia 101 nuovi posti letto a disposizione dell'Esu

Centouno nuovi posti letto a disposizione dell’Esu Venezia, riservati agli studenti meritevoli in condizioni economiche svantaggiose. Sono disponibili dall’anno accademico 2023/2024 presso la residenza universitaria Camplus Venezia Santa Marta, grazie alla convenzione sottoscritta da Fondazione Camplus e l'azienda per il diritto allo studio universitario.

Gli studenti assegnatari avranno accesso per dieci mesi ai posti letto, in camera doppia, a 306 euro al mese. Le tariffe sono comprensive di tutte le utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria e dei servizi quali palestra, delle aule studio e la disponibilità della reception 24 ore su 24. L'accordo rientra tra le iniziative finanziate dal Next Generation Eu, attraverso il Pnrr.

«Grazie alla virtuosa sinergia innestata con Camplus riusciamo a consolidare il sistema di servizi a favore degli studenti universitari con particolare attenzione ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, come recita l’articolo 34 della Costituzione», spiega Piergiovanni Sorato, presidente di Esu Venezia. «L’implementazione dei posti letto a prezzi calmierati - continua - rende Venezia ancor più attrattiva a livello nazionale e internazionale non solo per l’ottima didattica offerta dagli atenei, ma anche per i servizi rivolti agli studenti. La strada tracciata è quella giusta».

Spiega Maurizio Carvelli, fondatore e ceo di Camplus: «Un soggetto privato no profit come Camplus può svolgere un ruolo chiave, insieme agli enti per il diritto allo studio, per garantire nuovi posti letto agli studenti universitari, e in particolare agli studenti provenienti dalle graduatorie di tali enti. Nonostante lo slittamento della quota legata agli alloggi per gli universitari, la fondazione si sta impegnando proprio in tal senso, mettendo a disposizione oltre 600 posti sui 2900 presentati al bando Enti per il diritto allo studio universitario».