I posti letto turistici superano i residenti, Ocio e Venessia.com: «Quota 49.639 contro 49.298»

A parlare sono i numeri. Le cifre sono state riferite sabato pomeriggio durante un incontro organizzato dall'associazione Venessia.com e dall'osservatorio sulla casa "Ocio" in campo Santa Margherita. A fronte di 49.639 posti letto turistici il contatore della popolazione residente segna ora 49.298 abitanti in centro storico. «Più posti letto per i visitatori che cittadini».

Le cifre

Infatti da aprile scorso c'è anche un contatore dei posti letto dell'offerta ricettiva della città storica sulla vetrina della libreria "Usata" Marco Polo in campo Santa Margherita. «Non pensavamo che in pochi mesi superasse la quota di quello dei residenti posizionato sulla vetrina della farmacia Morelli. Da aprile a oggi, in soli 5 mesi, il contatore dei posti letto ha registrato un +1.097, quello dei residenti un -61 - commenta Matteo Secchi di Venessia.com -. I dati storici ci raccontano come, dal 1997 al 2022, la municipalità di Venezia, Murano, Burano ha perso in media 2,4 residenti al giorno, mentre ha acquisito 4,8 posti letto al giorno».

La residenzialità

Per quanto si tratti di un sorpasso già avvenuto da tempo in alcuni sestieri, spiega l'associazione, è utile ricordarlo ora che mancano pochi giorni dalla 45esima sessione del Comitato del patrimonio mondiale Unesco, in cui verrà discusso l'inserimento di Venezia e la sua laguna tra i siti del patrimonio mondiale dell'umanità "in pericolo". «La continua apertura di nuovi alberghi e la mancata regolamentazione delle locazioni brevi turistiche hanno progressivamente trasformato la città d'acqua in un centro storico turistico - continua Secchi -. La monocoltura turistica è pervasiva e infatti, oltre a riempire i vuoti, contribuisce ad aggravare l'esodo degli abitanti». La città storica stando ai dati del comitato e dell'osservatorio sulla casa, perde circa 2,23 abitanti al giorno, mentre l'intero estuario ne perde quasi tre, quotidianamente. «Le politiche locali e nazionali non sono state in grado di invertire la tendenza favorendo la residenzialità - sostiene Venessia.com - e trattenere o incentivare la permanenza della popolazione significa proteggere il centro storico che, senza abitanti, diventa un museo a cielo aperto, un parco a tema. La linea è tracciata e, continuando a percorrerla di questo passo senza alcun intervento Venezia diventerà una non-città».