Traghetti da parada: due nuovi stazi e più barche per attraversare il Canal Grande

A Venezia sarà potenziato il servizio di traghetto da parada, che garantisce l'attraversamento del Canal Grande al prezzo fisso di 2 euro per turisti e di 70 centesimi per i possessori di carta Venezia Unica: il Comune ha annunciato l'apertura di due nuovi stazi in aggiunta ai cinque già esistenti (probabilmente San Marcuola e San Samuele, dismessi da tempo) oltre all'acquisto di nuove barchette che consentiranno di aumentare la frequenza degli attraversamenti.

Non solo: il consigliere Aldo Reato, con delega alla valorizzazione della gondola, ha comunicato la presa in carico da parte dell'Associazione gondolieri «di tutti i traghetti da parada: ci faremo carico delle spese per far funzionare questo servizio, tanto apprezzato dai veneziani ma anche dai turisti».

Ieri, 20 ottobre, Reato era a Ca' Farsetti assieme all'assessore Paola Mar per presentare il rinnovo della partnership tra l'azienda Mavive e l'Associazione dei gondolieri per il rilancio e la conservazione del trasporto pubblico di attraversamento del Canal Grande. «I traghetti da parada - ha spiegato il consigliere - sono oggi mezzi importanti per la viabilità della città di Venezia. Per questo motivo, grazie al sostegno economico dell'associazione e al supporto della ditta, nei prossimi mesi riusciremo a potenziare il servizio.

«Si ritorna a quella che era la tradizione che, in un periodo storico come questo, diventa innovazione - commenta l'assessore Mar -. Grazie ai traghetti da parada c’è la possibilità di innovare tornando indietro e reinterpretando il passato. Si tratta di un servizio che nasce dalla tradizione e che oggi funge da supporto al trasporto pubblico incentivando la mobilità green e sostenibile. La gondola è l'immagine di Venezia nel mondo, ma che guarda con attenzione all'innovazione grazie all'esperienza dei gondolieri».

La collaborazione tra Mavive e il Comune di Venezia è nata nel 2022, come ricordato dal direttore dell'azienda Marco Vidal. Da subito era stata accolta con entusiasmo dall'Associazione dei gondolieri, rappresentata nel corso dell'incontro dal vicepresidente Roberto dal Gesso, accompagnato da una rappresentanza di sostitute gondoliere.