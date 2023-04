Per l'estate, l'Ulss 4 potenzia la rete di primo soccorso lungo il litorale

Con l'inizio delle attività estive per l'Ulss 4, a partire dal primo maggio prende avvio lungo tutto il litorale del Veneto orientale il progetto “Vacanze in salute”, che prevede per oltre 5 mesi il potenziamento di mezzi, attrezzature e personale.

Punto di primo intervento di Caorle

Il punto di primo intervento (Ppi) di Caorle passerà all’assetto estivo con l’attività ampliata nelle 24 ore, e la presenza di personale interprete; tra qualche settimana seguirà quindi il raddoppio delle ambulanze. Il Ppi ha anche in dotazione la moto medica, per interventi in emergenza nei periodi di maggior traffico stradale e in occasione di eventi o manifestazioni. «Voglio tuttavia sottolineare - spiega il direttore generale dell'azienda sanitaria, Mauro Filippi -, che il Ppi di Caorle è comunque attivo tutto l’anno, e quindi costituisce un servizio fondamentale per i residenti ma non solo, perché, dati alla mano, in estate nel nostro territorio ogni 1000 residenti ci sono oltre 1000 turisti». Per una località come Caorle, «è fondamentale disporre di servizi sanitari adeguati a garantire le esigenze dei residenti e degli ospiti», ha quindi commentato il sindaco, Marco Sarto.

A Cavallino Treporti

Anche il Ppi di Cavallino Treporti, in gestione alla Croce Verde, sarà attivo nelle 24 ore e nel periodo di maggior afflusso turistico (a partire dal 20 maggio) verrà ulteriormente potenziato con l’entrata in servizio di una seconda ambulanza ed equipaggio. Anche in questo caso saranno presenti interpreti per garantire la mediazione linguistica tra pazienti di lingua inglese e tedesca e personale medico (per pazienti di altre lingue, sarà disponibile un servizio di mediazione linguistica telefonica).

«Continua il grande lavoro del punto di primo intervento grazie all'Ulss 4 e ai volontari della Croce Verde - spiega il sindaco, Roberta Nesto -. È un importante servizio di primo soccorso per la nostra comunità che, per tutto l'anno, ha un punto di riferimento territoriale. Lunedì, inoltre, sarà un'occasione importante, perché saremo presenti all'accessione della nuova ambulanza che sostituirà uno dei mezzi di soccorso a disposizione della Croce Verde per il servizio di urgenza ed emergenza».