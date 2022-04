Caorle, punto di primo intervento potenziato per l'estate. Presto la "casa di comunità"

Da domani, 1° maggio, il sistema sanitario di Caorle passerà all’assetto estivo, con il punto di primo intervento (Ppi) di via Riva dei Bragozzi potenziato nelle 24 ore e la presenza di personale interprete. Ma la novità principale, come comunicato dall'Ulss 4, è che la struttura che ospita il distretto sociosanitario e lo stesso Ppi verrà ampliata e diventerà la sede della nuova “casa di comunità”. L’annuncio è stato dato questa mattina dal direttore generale Mauro Filippi, arrivato a Caorle per dare avvio all’attività estiva insieme al direttore del coordinamento regionale emergenza urgenza (Creu) Paolo Rosi, al direttore del dipartimento area critica Fabio Toffoletto e al sindaco Marco Sarto. Hanno partecipato anche il consigliere regionale Fabiano Barbisan, la onorevole Ketty Fogliani e l’eurodeputata Rosanna Conte.

Il Ppi di Caorle, la cui gestione è affidata ad una onlus, avrà più personale in servizio di giorno e di notte con presenza di un’ambulanza e di interprete. Con l’aumentare dei flussi turistici entrerà poi in servizio, dal 20 maggio al 16 settembre, una seconda ambulanza con relativo equipaggio. La struttura darà un forte contributo all'assistenza sanitaria della località, in particolare nei confronti dei turisti: l'anno scorso, nel periodo da maggio a settembre, aveva registrato 3.674 accessi, di cui 875 stranieri.

L'ampliamento del distretto e del Ppi per la creazione della casa di comunità sarà effettuato grazie ai finanziamenti del Pnrr. Il progetto prevede una risistemazione dell’attuale immobile, realizzato negli anni 2000 su tre piani: al piano terra ospiterà una doppia sala d’attesa a servizio del Ppi e del punto prelievi; verranno poi spostati gli ingressi del Ppi e del distretto socio-sanitario sul lato principale dell’edificio; vedranno inoltre rimodulati gli spazi interni nei vari piani per migliorare la fruibilità e disponibilità di spazi accessori come spogliatoi, depositi e altro. La superficie del Ppi passerà dagli attuali 225 a 330 metri quadri. La casa di comunità avrà una superficie complessiva di circa 1404 metri quadri.