«È una buona notizia in tema di sicurezza - ha commentato Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto -. Quella di spaccio e degrado è «una piaga su cui la Uil Veneto, con sede proprio a Mestre, ha puntato i fari da mesi e su cui non ha mai abbassato la guardia anche coinvolgendo e richiamando più volte l’attenzione delle istituzioni. La battaglia contro la criminalità, che sta dilagando a Mestre, deve continuare senza sosta».

All'incontro è prevista anche la partecipazione della comunità bengalese. Tra le proposte che verranno proposte, quella «di concentrare i tossicomani in un'area disabitata, al di fuori del centro, presidiata da forze dell'ordine e ambulanze».

Ad annunciarlo sul gruppo Facebook "E robe del quartier Piave" è stato l'amministratore, Giampaolo Conte, che ha avuto la conferma durante un incontro informale con Di Bari. «Abbiamo concordato di avere un incontro con la cittadinanza mestrina - scrive Conte -, alla luce anche dei recenti controlli del territorio da parte delle forze di polizia e carabinieri. Già in occasione dello scorso incontro , a fine agosto, avevo avuto un colloquio col prefetto che si era detto disponibile a tornare per incontrarci».

Il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, torna a incontrare la cittadinanza domani pomeriggio a Mestre, nel quartiere di via Piave, l'area a ridosso della stazione ferroviaria che presenta problemi di ordine pubblico e degrado, legati principalmente allo spaccio di droga.

Il prefetto di Venezia torna in via Piave per incontrare i cittadini