Il prefetto in piazza a Mestre con le forze dell'ordine: «Impegnati in una sfida quotidiana»

A Mestre è in corso una «sfida quotidiana per il sereno sviluppo della vita sociale», un lavoro costante per contrastare i fenomeni di criminalità e dare risposta all'esigenza di sicurezza dei residenti. Lo spiega il prefetto Michele Di Bari, che nel giorno di Ferragosto si è recato in visita nelle sale operative delle forze dell'ordine e della polizia locale per mostrare gratitudine e vicinanza agli uomini e alle donne in divisa. A conclusione del "tour", che ha toccato anche le sedi del suem e dei vigili del fuoco, il prefetto si è fermato in piazza Ferretto per fare il punto: «Mestre è una città sicura - ha spiegato -. Alle volte siamo condizionati da eventi specifici ma i livelli di sicurezza sono adeguati, come dimostrano gli indici di delinquenza che sono in diminuzione rispetto al 2022».

Anche gli episodi, però, condizionano e preoccupano la popolazione, specialmente nel quartiere Piave, a ridosso della stazione. «Sono venuto a Mestre - ha detto il prefetto - perché ci sono delle difficoltà: ma assicuro che queste difficoltà, legate a spaccio e microcriminalità, vengono affrontate con impegno e determinazione dalle forze dell'ordine. Credo che chi vive a Mestre debba sentirsi rassicurato perché, per tutti i reati, nel giro di qualche ora rintracciamo i responsabili, che vengono denunciati o arrestati: proprio perché il territorio è fortemente vigilato». A questo si affianca il lavoro sul piano sociale, che «resta un punto fermo: ringrazio anche il sindaco e i suoi collaboratori, che di recente hanno istituito un'ambulanza per indirizzare tanti giovani al superamento del problema dell'assunzione di stupefacenti. Questo paradigma sta già dando buoni risultati. Bisogna insistere».

La visita nel centro di Mestre è stata accompagnata da rappresentanti di tutti gli organi che si occupano di sicurezza: polizia di stato, carabinieri, polizia locale, guardia di finanza, guardia costiera, suem 118, vigili del fuoco, oltre all'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce. «Oggi siamo qui non per palesarci - ha proseguito Di Bari - ma per dare il messaggio della fatica quotidiana che tutti queste istituzioni affrontano con responsabilità e determinazione. C'è una struttura dello stato, una collaborazione tra enti locali che è linfa vitale per la sicurezza. È una sfida forte, dobbiamo portarla avanti e vincerla», ha concluso.