Migliorano le condizioni del prefetto Zappalorto in terapia intensiva per il Covid

Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, ricoverato alcuni giorni fa al peggioramento delle sue condizioni dopo aver contratto il Covid, sarebbe stato trasferito in terapia intensiva. Lo riportano i quotidiani locali che riferiscono anche di un miglioramento del suo stato di salute nelle ultime ore. È probabile venga riportato nuovamente nell'area dei pazienti non gravi, coloro che non hanno bisogno di supporti meccanici per la respirazione. La notizia della positività al coronavirus si era diffusa circa due settimane fa.